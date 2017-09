Circuito Gastronômico chega à cidade de Goiás nesta quinta-feira

Depois de passar por São Simão, Teresópolis de Goiás e Nova Veneza, o Circuito Gastronômico de Goiás chega à cidade de Goiás de nesta quinta-feira (7) a domingo, durante o feriado prolongado. Na antiga capital do Estado, chefs transformam ingredientes básicos da tradicional cozinha local em pratos sofisticados. E para acompanhar os sabores, todas as noites têm atrações culturais, como música e shows de humor. Quase toda programação será no Largo da Carioca, às margens do Rio Vermelho.

Comida feita em fogão caipira, carne de sol ao bafo com purê de mandioca, escondidinho de tapioca, bebidas feitas com frutos do Cerrado, doces em calda, pratos vegetarianos, entre tantas outras delícias, serão vendidos com preços populares pelos restaurantes da cidade, entre R$ 20 e R$ 25. A proposta desta 11ª edição do circuito gastronômico é valorizar o modo caseiro de preparar as receitas com ingredientes fabricados na própria cozinha e com produtos típicos, como pequi e guariroba.

“Temos exemplos de renomados chefs que participaram de algum dos festivais e se encantaram com nossos aromas, temperos, castanhas, flores e passaram a promover a gastronomia goiana lá fora”, comenta o presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia. De acordo com ele, o evento promove qualificação de pessoal, visibilidade local, aumenta o fluxo de turistas e, consequentemente, gera receita. “A gastronomia está entre os principais gastos do turismo”, ressalta.

Cada chef demonstra o preparo da comida, explica o processo de criação do prato e delicia o público, em uma sessão de degustação. São três profissionais a cada dia na programação. Entre os principais nomes nacionais escalados está a paulistana Janaína Rueda, responsável por dar um tom contemporâneo e gourmet à cozinha afetiva da década de 50. Ela vai ensinar no sábado, às 18h30, uma receita de cuscuz de peixe acompanhada com legumes e brotos.

Já o chef brasiliense André Rabelo vai apresentar no domingo, às 11 horas, o prato elaborado com picanha suína ao molho de cerveja escura com abóbora cabotiá aromatizada com mel, ervas e castanha de caju. A proposta da receita é desmitificar os mitos contrários à carne de porco tendo em vista as grandes opções nutricionais, sabor e os preços. “É preciso acabar com esse preconceito”, analisa ele, que participa pela segunda vez do circuito na cidade de Goiás.

A expectativa dos organizadores é receber cerca de 8 mil pessoas nos quatro dias. A abertura será nesta quinta-feira (7), às 16 horas, com a aula-show das Mulheres Coralinas, coletivo que se inspira na vida e obra da poetisa Cora Coralina. Para o circuito, o grupo fará um tributo à guariroba, combinada com rodilha de linguiça suína e arroz aromatizado com polpa de pequi e crocância de abobrinha verde. Depois será a vez dos chefs Juscely Rodrigues e Fabiana Couto.

Nos outros dias, as aulas-show serão comandadas pelos chefs Thiago Medeiros, Juliana Barroso, Nayana Caetano e Aluísio Godinho. Já no domingo, os horários são diferentes começando às 10 horas, com a oficina Kids e logo depois será servida de graça a tradicional comida de folia aberta para toda comunidade. A próxima cidade que receberá o Circuito de Goiás é Pirenópolis, nos próximos dias 14 a 17. Depois ele passa por Caldas Novas em outubro, Goiânia em novembro e encerra a temporada em Alto Paraíso, em dezembro.

Cavalhadas no roteiro do feriadão

Além da gastronomia, outra alternativa para o feriadão é assistir à épica luta entre mouros e cristãos. Corumbá de Goiás e Pilar de Goiás serão palcos das Cavalhadas, festa que mistura o sagrado e o profano em encenações das batalhas dos cristãos para libertar a Península Ibérica do domínio sarraceno. As cidades fazem parte do Circuito Cavalhadas. Orgulho de seus moradores, as Cavalhadas de Corumbá de Goiás, às 15 horas, no Campo César Curado Fleury, são uma das mais tradicionais do Estado e existem há 265 anos. Em Pilar são mais de 120 anos de história e as apresentações serão realizadas a partir das 14 horas, no Campo Municipal.

Destaques da programação

Quinta-feira

16h – Mulheres Coralinas

17h15 – Chef Juscely Rodrigues

18h30 – Chef Fabiana Couto

20h – Camerata Sinfônica de Goiás

21h – Grupo de Dança de Rua Basileu França

Sexta-feira

16h – Chef Nayana Caetano

17h15 – Chef Juliana Barroso

18h30 – Chef Thiago Medeiros

20h – Thainá Janaina

21h – Show de humor com Michel Humorista

21h30 – Bruno Moreno

Sábado

16h – Chef Aluísio Godinho

17h15 – Marcus Costa e Monick Braga

18h30 – Chef Janaína Rueda

20h – DJ Simone Junqueira

21h30 – Pádua

Domingo

10h – Oficina Kids

11h15 – Chef André Rabelo

12h30 – Comida de Folia