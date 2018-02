Cinquenta Tons de Liberdade traz respostas sobre o passado dos protagonistas

A saga de Anastasia Steele (Dakota Johnson) e do bonitão Christian Grey (Jamie Dornan) chega ao fim hoje, com a estreia do filme Cinquenta Tons de Liberdade nas salas de cinema. Baseados nos livros homônimos escritos por E. L. James, o primeiro título, Cinquenta Tons de Cinza (2015), apresentava a história de uma garota cândida que, ao conhecer o jovem ricaço mais cobiçado de Nova York, se vê entrelaçada numa trama regada a vaidades, sexo e poder. Sucesso entre as mulheres mais velhas, foi chamado pela imprensa internacional de “pornô das mamães” por apresentar temáticas como sadomasoquismo, nus e adereços sexuais com uma certa censura.

Se o primeiro filme foi um sucesso entre os espectadores, o segundo, Cinquenta Tons mais Escuros, não teve tanta repercussão nas salas de cinema e foi considerado como uma das piores bilheterias de 2017. Neste terceiro episódio, dirigido também por James Foley, a proposta é encerrar o ciclo do relacionamento conturbado entre os protagonistas. Enquanto o milionário Christian precisa resolver seus problemas do passado, quando foi revelado que ele era abusado pela amiga da mãe, Anastasia deve tentar alavancar sua carreira como editora de livros para não viver sob a sombra do marido.

Há ainda a parte sexual da história, onde Anastasia descobre as diversas fantasias masoquistas do marido, como o “quarto vermelho”, com vários brinquedinhos utilizados pelo casal. A promessa de Cinquenta Tons de Liberdade é de muito sexo e ação, com cenas de perseguições em carros, voos sobre Nova York, passeios de barco na Europa e viagens internacionais em jatinhos. Luxo, ostentação e sexualidade são como uma ode ao filme, que apresenta os lances finais do cálido relacionamento entre o casal.

Depois da protagonista aceitar o pedido de casamento de Christian em Cinquenta Tons Mais Escuros, será possível ver a vida do casal nessa nova fase. Outra novidade é a gravidez de Anastasia. E como nem tudo são flores, ela será ameaçada por seu ex-chefe, Jack Hyde (Eric Johnson), que busca vingança. Do outro lado, a ex-namorada de Christian, Elena Lincoln (Kim Basinger), retorna para atormentar a vida do casal.

O último episódio da saga também traz as respostas para os espectadores sobre o passado dos personagens e oferece aquilo que tanto atraiu inicialmente a atenção: cenas de sexo que mais parece ter saído dos filmes eróticos da década de 1990 da Band Privê. Na continuidade e com a mesma fórmula dos últimos três títulos, em Cinquenta Tons de Liberdade o que rege a narrativa é o apelo ao poder e ao desejo com máscaras.