Magazine CineMaterna exibe comédia “Minha Vida em Marte”

A primeira sessão especial do ano do CineMaterna Flamboyant contará com a exibição da comédia brasileira Minha Vida em Marte, nesta quarta-feira, às 12h30. O filme, escolhido pelas mães via enquete no site do CineMaterna, conta a história de Fernanda (Monica Martelli) que está casada com Tom (Marcos Palmeira), com quem tem uma filha de cinco anos, Joana (Marianna Sant...