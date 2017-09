Cinema para sentir

Avó e neta estão de mudança da casa onde vivem no centro de Goiânia, ao lado do lote do acidente do césio 137. Em breve a casa será demolida para a construção de um museu. Enquanto isso, uma estranha presença orbita pela casa. Dirigido por Benedito Ferreira, o filme Algo do Que Fica, vencedor do prêmio de melhor filme goiano na Mostra Competitiva do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica) deste ano, será exibido hoje pela primeira em solo goianiense e onde foi gravado, no próprio lote da Rua 57.

Morador do Centro de Goiânia, Ferreira nasceu dois anos depois do acidente, mas afirma sentir os resquícios do ocorrido na identidade das pessoas que habitam Goiânia. O curta já foi exibido em festivais de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife, além de integrar circuitos como a Mostra do Filme Livre. “Exibir a produção em setembro neste terreno, um espaço tão simbólico e que parece um parêntese na história do centro da cidade, é muito importante para a trajetória da história que fizemos. É como se ele estivesse voltando para seu ponto de origem, como se reivindicasse um lugar”, explica o diretor.

Algo do Que Fica será exibido em outubro na Uranium Film Festival, dedicado a filmes sobre radioatividade. “O curta não é uma reconstituição. Ele acontece hoje, em 2017. Filmamos no chão vestido de concreto, na estreita Rua 57, no Mercado Popular e na vizinhança”, aponta. A ideia, segundo ele, é que o público goianiense possa reconhecer estes espaços e perceber seus significados. “O filme convida para o pensamento, para que a gente nunca se esqueça.”