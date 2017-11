Cinema inglês faz maratona de 'Game of Thrones' com pizza à vontade

Um cinema de Londres vai sediar uma super maratona de Game of Thrones: os 67 episódios já divulgados, exibidos durante 4 dias - noites e madrugadas incluídas - sem pausa e regados a pizza. A programação é grátis, porém sujeita à lotação.





Para a ação, estão juntos o HBO, o The Prince Charles Cinema , na praça Leicester Square - um dos pontos mais turísticos de Londres, e a pizzaria MOD. O evento marca o lançamento de um box com todos os episódios e um Blu-ray da sétima temporada.A maratona começa na noite de segunda-feira, 27, e se estende até quinta-feira, 30, às 19 horas. No evento no Facebook estão confirmadas 255 pessoas, de um total de 1,3 mil interessadas.