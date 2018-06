Magazine Cinema experimental cresce nas mãos de goianos Com abrangência de estilo e gênero, cineastas do Estado mostram que não têm medo de explorar novas linguagens

Filmes gravados durante uma viagem antiga, imagens de produções da TV americana da década de 1980, fotos de revistas velhas. Para o cinema experimental, toda imagem pode se tornar filme, dependendo do olhar de o quem faz. No caso do cineasta Rafael de Almeida, bastou encontrar vídeos caseiros da família, filmados originalmente em Super 8, para que criasse o curta...