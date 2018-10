Magazine Cinema em shopping de Goiânia é fechado após chuva estragar equipamentos Segundo a Rede de Cinemas Lumière, ainda não há previsão de reabertura

O cinema Lumière, do Shopping Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia, está fechado por tempo indeterminado. A chuva que caiu em Goiânia no último domingo (7), causou estragos no local. Segundo Mônica Faleiros, gerente de Marketing da Rede de Cinemas Lumière, o shopping está em reforma trocando o telhado e com as chuvas de ontem alguns equipamentos foram ...