Magazine Cinema: aumento de produção nacional para circuito comercial abre espaço para diversidade de temas Lançamentos subiram de 129, em 2015, para 160 até o final do ano passado. Em 2018, já são 93 títulos

Se para parte da crítica especializada a profecia de Glauber Rocha (1939-1981) se cumpriu, com o retorno ao “estágio primitivo do cinema comercial”, para os entusiastas da cena audiovisual os números comprovam, mais que nunca, a boa saúde do setor. É que nos últimos três anos celebrou-se a expansão do mercado com o lançamento de mais longas-metragens brasileiro...