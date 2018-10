Magazine CineFest São Jorge leva produções goianas à Chapada dos Veadeiros

A segunda edição do CineFest São Jorge, na vila homônima que faz parte do município de Alto Paraíso, será realizada desta quinta até sábado, com programação de filmes realizados na Região Centro-Oeste. As exibições serão realizadas com entrada franca na Praça do Artesão, no Centro da vila, sempre a partir das 20 horas. Durante três dias, o público conhecer produções de ...