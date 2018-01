Cineclubes em Goiás

Cineclube Imigração - Com sessões mensais que acontecem, alternadamente, na Vila Cultural Cora Coralina, no Espaço Sonhus e no Museu Antropológico da UFG, objetiva difundir o cinema latino. Conheça: @cineclubeimigracao

Cine Mutamba - Instalado na cidade de Goiás, e com sessões que acontecem no pátio do Quartel do XX, é formado por estudantes e professores do curso de Cinema e Audiovisual do IFG. Conheça: @cinemutamba