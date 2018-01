Cineclube Zabriskie inicia programação de 2018

O Cineclube Zabriskie inicia nestes sábado e domingo, sempre às 20 horas, as exibições de 2018 com a Mostra Itinerante For Rainbow. O objetivo, de acordo com os organizadores, é debater e difundir o respeito à pluralidade sexual e de gênero. No programação que está entrando em cartaz serão exibidos sete curtas, com a duração total de 104 minutos. Após a exibição de casa sessão realizados bate-papos.

A primeira produção a ser exibida, de 18 minutos, é Melhor Amigo. Com direção de Allan Deberton e produzido no Ceará, o curta joga luz sobre Lucas e Felipe, que decidem ir à praia em um sábado, primeiro dia de férias. Em seguida, vem De Que Lado me Olhas, do Rio Grande do Sul, sob direção de Carolina Azevedo. Na história, que se passa em Porto Alegre, sete pessoas oferecem suas perspectivas sobre uma importante realidade desconversada.

O terceiro título é Entre Lugares: A Invisibilidade do Homem Trans, de Luiz Carlos Nascimento, de Recife. O cineasta foca a vida de Leonardo Tenório e Luciano Palhano, dois homens que nasceram biologicamente mulheres e que rompem com uma cultura binária ditada pelo gênero. Em Chanson d’Amour, da carioca Renata Prado, Luiza se apaixona por Clara, a guitarrista da sua nova banda e compõe uma canção de amor, mas é perseguida pelo ex-namorado de Clara.

Em seguida, em Receita Para Trazer Seu Amor de Volta, do cearense Andrei Bessa, uma jovem prepara uma receita para trazer a pessoa amada de volta, uma garota. On My Own, de Yuri Yamamoto, também vem do Ceará. Por fim, E Tu, Tens Medo de Mim (foto), de Renata Monte e Juliano Medeiros, o espectador passa conhecer, retrata o processo de produção da peça Quem Tem Medo de Travesti, do coletivo artístico As Travestidas, e a história de seus membros.

O Cineclube Zabriskie é um projeto do Grupo Zabriskie Teatro que, desde 2014, consiste em receber o público em sessões com projeção de filmes, pipoca e bate-papo. Sob a coordenação do ator Alexandre Augusto e a realizadora Brisa Evangelista, a iniciativa vem reunindo um grupo de apaixonados por cinema, em media uma vez por mês, para assistir e discutir sobre cinema e sociedade.

SERVIÇO

Sessão especial: Cineclube Zabriskie - Mostra Itinerante For Rainbow

Duração da sessão:

104 minutos

Datas: Sábado e domingo, às 20 horas

Local: Zabriskie Teatro (Av. Antônio Martins Borges, nº 121, Setor Pedro Ludovico)

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: 98124-2498 e 99311-0081

Entrada franca