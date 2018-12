Magazine Cinebiografia 'Colette' apresenta uma mulher à frente de seu tempo

Com atitudes disruptivas para a sua época, a escritora francesa Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954) questionou os costumes sociais e conceitos de gênero e sexualidade com a força de um furacão. Extremamente bem cotada para a nova temporada de premiações, a cinebiografia Colette, que estreia nesta quinta-feira (13) nos cinemas, traz a atriz Keira Knightley no papel tít...