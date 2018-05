Magazine Cineastra Otto Guerra é presença confirmada no Lanterna Mágica Até que a Sbórnia nos Separe (2013) e o ainda em produção Cidade dos Piratas, baseada no trabalho da cartunista Laerte, com lançamento previsto para 2019

O cineasta gaúcho Otto Guerra, um dos principais nomes da animação no Brasil, é presença confirmada no Lanterna Mágica – Festival Internacional de Animação. O gaúcho, que faz parte do júri, vai ministrar uma masterclass na tarde de domingo. Fará aos participantes uma análise de longas-metragens assinados por ele, como Wood & Stock – Sexo, Orégano e Rock’n-Roll (2006), ...