Cineasta Fabio Meira ministra curso de roteiro e direção em Goiânia

O cineasta goiano Fabio Meira, diretor do premiado "As Duas Irenes", ministra a partir desta segunda-feira (18) até a próxima sexta (22) o curso "Do Roteiro à Direção Cinematográfica". O curso será ministrado na WA Imagem, localizada no Setor Sul, sempre das 19 às 22 horas. O valor é R$ 380 (com desconto de R$ 40 se for pago à vista). Meira trabalhou também nos ro...