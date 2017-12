Cine Goiânia Ouro sedia 9ª Mostra de Audiovisual da UEG

A 9ª Mostra Audiovisual (Mau) é atração nesta quarta-feira, às 19h30, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. A Mau é uma mostra competitiva realizada pelo curso de Cinema e Audiovisual, do Câmpus Laranjeiras, da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Este ano irá exibir oito curtas-metragens produzidos por estudantes do curso. Os filmes que compõem a 9ª Mau são Alô, Maman, com direção de Michely Ascari, Duas Vezes Senzala, com direção de Gustavo Pozzatti, Escombros Sob um Céu Sem Nuvens, com direção de Wendell Thieres, Imbilino Vai ao Cinema com direção de Samuel Peregrino, Meu Nome é Coraci com direção de Adan Sousa, Multiplicai, com direção de Adan Sousa, Natureza Morta com direção de Michely Ascari, e Perambulação com direção de Samuel Peregrino. A curadoria da Mostra ficou a cargo dos docentes do curso e as produções selecionadas são das categorias ficção, documentário e experimental. A mostra tem por objetivo fomentar a produção audiovisual no estado. Toda a concepção da mostra é realizada pelos estudantes. Entrada franca. Rua 3, equina com Rua 9, Centro.