Magazine Cine Cultura tem sessão especial de “Os Lírios não Murcham” seguida de debate

O Cine Cultura realiza sessão especial nesta quarta-feira (29), às 14 horas, do filme Os Lírios não Murcham, de Julio Motta, com entrada franca. A produção conta a saga de Rosália uma miss que foi presa em plena ditadura militar, que em meio a um grande amor vivencia as agruras da tortura. Poeta, escritor e diretor, Motta desenvolve trabalhos na literatura poética, teatro e a...