Magazine Cine Cultura suspende programação para manutenção

A programação de filmes do Cine Cultura, sala de exibição do Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça Cívica, ficará suspensa nos próximos dias para manutenção no projetor de imagens. De acordo com o diretor do cinema, Fabrício Cordeiro, ainda não é possível especificar a data de retorno das atividades, mas a previsão é que o trabalho dure ao menos os próximo...