Cine Cultura suspende programação de filmes até o final de semana

Para os que querem pegar um cineminha no Cine Cultura vai ter de esperar até a próxima semana. A sala de cinema suspendeu as suas exibições até o dia 3 de dezembro, domingo, por motivos de obras na rede de esgoto do Centro Cultural Marieta Telles Machado. A programação do espaço será retomada no dia 4 de dezembro, com os filmes em cartaz: Manifesto, dirigido por Julian Rosefeldt, com sessão às 14h10; Rodin, do diretor Jacques Doillon, no horário das 16 horas; No Intenso Agora, documentário de João Moreira Salles, exibido às 18h10, e Gabriel e a Montanha, de Fellipe Barbosa, às 20h30.