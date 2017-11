Cine Cultura suspende exibições por conta de obras em rede de esgoto

O Cine Cultura suspendeu nesta terça-feira (28) as exibições da sala por conta de obras que serão realizadas na rede de esgoto do Centro Cultural Marieta Telles Machado, onde funciona o cinema, na Praça Cívica, em Goiânia.

Segundo o perfil do espaço no Facebook, a manutenção não era esperada e obrigará a interdição de todos os banheiros do prédio. As exibições no cinema ficarão suspensas até o dia 3 de dezembro, prazo colocado como final para a conclusão dos trabalhos.

A previsão de retorno do funcionamento das salas de cinema é para a próxima segunda-feira (4).

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce). O ingresso da sala custa R$ 8 a inteira e R$ 4 a meia-entrada. Pessoas acima de 60 anos têm acesso livre. Todas as segundas-feiras, o Cine Cultura adota o preço promocional de R$ 4.

Confira os filmes e horários no Cine Cultura, após a finalização das obras:

14h10 - Manifesto, com direção do alemão Julian Rosefeldt

16h - Rodin, com direção do francês Jacques Doillon

18h10 - No Intenso Agora, com direção de João Moreira Salles

20h30 - Gabriel e a Montanha, com direção de Fellipe Barbosa