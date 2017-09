Cine Cultura realiza mostra dedicada a David Lynch

Considerado um dos gênios do cinema, o surrealista David Lynch vai transformar o coração de Goiânia, desta quinta-feira(7) de até a próxima quarta-feira, em um reduto de mistério e delírios. O Cine Cultura, na Praça Cívica, realiza uma mostra dedicada ao cineasta e faz uma retrospectiva da carreira de um dos diretores mais controvertidos e cultuados do cinema contemporâneo. O evento, com entrada gratuita, é uma oportunidade para quem não tem tanta intimidade com a atmosfera lynchiana e um presente para quem já está se sentindo órfão, depois do final da terceira temporada de Twin Peaks - série resgatada mais de 20 anos depois pela Netflix e igualmente dirigida por David Lynch e Mark Frost.

Com personagens bizarros e alucinantes, como o bebê mutante de Eraserhead (1977), o requintado e desfigurado John Merrick do longa O Homem Elefante (1980) ou a bruxa má que assombra a vida de Lula Fortune em Coração Selvagem (1990), David Lynch flerta com o real e o imaginário, misturando sonhos e sentimentos factíveis que rondam a natureza humana. Não é à toa que a obra do cineasta permite infinitas possibilidades de interpretação, o que é intensificado pelas trilhas sonoras peculiares e pela criação de um mundo paralelo sem nenhum sentido de existência.

Na mostra do Cine Cultura, o público poderá conferir longas famosos como Veludo Azul (1986), Estrada Perdida (1997) e Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer (1992), além do controverso Duna (1984) - baseado na ficção científica de Frank Herbert e que foi produzido logo após Lynch ser convidado, por George Lucas, para dirigir O Retorno de Jedi. Cidade dos Sonhos (2002) estava na programação, mas precisou ser retirado devido ao relançamento nacional do longa, o que ainda não tem data oficial para ocorrer. O filme, uma narrativa não linear de Lynch, foi eleito o melhor do século 21 por 177 críticos de cinema de 36 países em uma eleição organizada pela BBC Culture no ano passado.

A retrospectiva do Cine Cultura vai exibir ainda curtas, videoclipes e produções que o cineasta fez para televisão, além do documentário Pretty as a Picture: The Art of David Lynch (1997), no qual Toby Keeler fala sobre as inspirações de um diretor visualmente ambicioso, narrativamente denso e alternadamente sombrio e absurdo. Características que podem ser atribuídas ao fato de David ser um entusiasta da meditação transcendental e transmitir na tela suas viagens para além do corpo, ou por ele defender que os entendimentos do idioma cinema são muito subjetivos.

Programação

Quinta-feira

15h30 - Veludo Azul

17h45 - História Real

20h - Coração Selvagem

Sexta-feira

15h - Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer

17h30 - Inland Empire

20h45 - O Homem Elefante

Sábado

15h - Pretty as a Picture

17h - Rabbits e DumbLand

18h30 - Eraserhead

20h30 - Coração Selvagem

Domingo

15h - Curtas-metragens de David Lynch

17h - Duna

19h30 - Inland Empire

Segunda

13h40 - O Homem Elefante

16h - Comerciais e videoclipes dirigidos por David Lynch

18h - História Real

20h15 - Estrada Perdida

Terça

14h15 - Eraserhead

16h - Curtas-metragens de David Lynch

18h - Duna

20h30 - Veludo Azul

Quarta

14h15 - Pretty as a Picture

16h - Eraserhead

17h45 - Estrada Perdida

20h15 - Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer