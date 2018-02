Cine Cultura realiza mostra com obras de Sam Peckinpah

O Cine Cultura fará, a partir desta quinta-feira, a Mostra Sam Peckinpah – O Bom, o Mau e o Bruto. A exibições, todas com entrada gratuita, seguem até a próxima quarta-feira, dia 21, sempre com quatro sessões diárias. Conhecido por ter feito redefinido o imaginário do western, chamando a atenção para a violência do gênero, Peckinpah ofereceu uma completa revisão estética do faroeste.

Em suas mãos, o gênero se revelou mais sangrento, mais niilista e mais perturbador. Embora tenha feito seu nome no western propriamente dito, sobretudo com Meu Ódio Será Sua Herança (1969), um de seus mais destacados filmes, Peckinpah também realizou obras distintas, como Os Implacáveis (1972) e Comboio (1978), além de um dos filmes mais polêmicos do cinema e certamente de sua carreira, Sob o Domínio do Medo (1971).

Outra obra de destaque da carreira é sua versão de Pat Garrett e Billy the Kid, impiedoso filme sobre amizade. Há ainda no cardápio destacada pelo curador e diretor do Cine Cultura, Fabrício Cordeiro, A Morte Não Manda Recado (1970, foto), em que Peckinpah se arrisca numa chave mais cômica e Pistoleiros do Entardecer (1962), um de seus primeiros. Veja a programação completa no site do POPULAR e diariamente na versão impressa.

SERVIÇO

Mostra: Sam Peckinpah – O Bom, o Mau e o Bruto

Data: De 15 a 21 de fevereiro

Local: Cine Cultura, Centro Cultural Marieta Telles (Praça Cívica, Centro)

Entrada gratuita em todas as sessões