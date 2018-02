Cine Cultura faz sessão gratuita com documentário sobre festival Watts Summer

O Cine Cultura exibe nesta terça-feira, às 20 horas, sessão gratuita do documentário Wattstax (foto), de 1973, que acompanha apresentações do Watts Summer Festival, realizado no ano anterior ao lançamento do filme. Considerado o “Woodstock Negro”, o evento no Los Angeles Memorial Coliseum destacou nomes como Isaac Hayes, Rufus Thomas e The Staples Singers, reunindo um público de mais de 110 mil pessoas. Todo o espetáculo foi filmado com direção de Mel Stuart, nome por trás das câmeras do clássico filme infantil A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971). Além dos números musicais, a produção contém ainda depoimentos e entrevistas que abordam política, questões raciais, violência, religião, o blues e humor. Centro Cultural Marieta Telles Machado, Praça Cívica, Centro. Informações: 3201-4646.