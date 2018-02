Cine Cultura exibe filmes de cineclube goianiense

O Cine Cultura realiza neste fim de semana exibição de filmes que fizeram parte da história do Cineclube Antônio das Mortes, um dos pioneiros do cineclubismo em Goiânia. Serão quatro títulos clássicos exibidos, todos com entrada franca, sempre a partir das 18 horas. Na sexta-feira, o filme escolhido é o alemão As Lágrimas Amargas de Petra Von Kant. No sábado, serão duas obras destacadas: o curta Contemplação e o longa Aguirre, a Cólera dos Deuses. Por fim, no domingo será a vez de Fontane Effi Briest.

Produzido em 1972, com direção de Rainer Werner Fassbinder, As Lágrimas Amargas de Petra Von Kant conta a história de Petra Von Kant (Margit Carstensen), uma estilista de prestígio autossuficiente, inteligente e arrogante. Sua principal companhia é Marlene (Irm Hermann), sua secretária, assistente e empregada, que ela não cansa de explorar. Petra se apaixona perdidamente pela oportunista Karin (Hanna Schygulla) e o conturbado relacionamento abala profundamente suas emoções.

O curta brasileiro Contemplação (1984), dirigido por Ricardo Musse, é inspirado nos escritos sobre cinema de Vladimir Maiakóvski. O filme se configura em uma recusa do cinema tradicional e de suas formas de difusão. Já Aguirre, a Cólera dos Deuses (1972), de Werner Herzog, se passa no século 16, algumas décadas após o fim do Império Inca. Uma expedição espanhola segue em direção ao Rio Amazonas em busca de ouro. Ameaças surgem de todos os lados e nada sai como planejado e o número de baixas só aumenta.

Finalizando as sessões especiais, Fontane Effi Briest (1974), de Rainer Werner Fassbinder, tem história situada no século 19. Na trama, uma jovem de 17 anos, Effi Briest, é casada com o velho barão Von Instetten. Eles moram em uma casa em que ela acredita ter um fantasma. Enquanto o barão se preocupa com os negócios, Effi passa o seu tempo andando pela cidade com o prefeito Crampas. Logo o contraste entre interesses do casal entra em conflito e suspeitas culminam em uma tragédia.

SERVIÇO

Evento: Exibição de filmes do Cineclube Antônio das Mortes

Data: Sexta-feira a domingo, sempre às 18 horas

Local: Cine Cultura (Centro Cultural Marieta Telles Machado, Praça Cívica, Centro)

Ingresso: entrada franca

Informações: 3201-4670