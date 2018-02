Cinderela pernambucana: MC Loma e as Gêmeas Lacração fazem seu primeiro show em Goiânia

A história é daquelas típicas de conto de fadas. A menina pobre, moradora da periferia, que num passe de mágica - e com a mãozinha de um vídeo viral no YouTube - conquista a fama, milhares de fãs e dinheiro.

Nas últimas quatro semanas, a cantora Paloma Roberta Silva Santos, a MC Loma, de apenas 15 anos e natural de Jaboatão de Guararapes, na região metropolitana do Recife, viu a vida mudar ao emplacar a música Envolvimento como hit absoluto no carnaval 2018. Acompanhada das Gêmeas Lacração, Loma é a atração de hoje na Santafé Hall a partir das 22h30.

Sob efeito de autotune, com maquiagem neon extravagante, uma coreografia meio sem jeito e sentada no bagageiro de uma bicicleta, MC Loma começou a chamar a atenção da internet no dia 20 de janeiro, quando foi publicado o vídeo tosco do hit.

“Envolvimento diferente eu ensino a vocês/ Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez/ Esse hit é chiclete, na sua mente vai ficar”, profetizou, cantando ao lado das vizinhas, as irmãs gêmeas Mirella e Mariely Santos da Silva, de 18. As moças são responsáveis pela composição da música ao lado de Paulo César, irmão de Loma.

A brincadeira entre amigos virou coisa séria quando, em duas semanas, o vídeo caseiro da música bateu a marca de 11 milhões de visualizações (o número atual é de quase 33 milhões). O sucesso foi tão grande que o trio foi convidado a viajar de Pernambuco para São Paulo, assinou contrato com uma gravadora e teve o clipe da música refeito - agora com a produção caprichada que elas merecem - pelo diretor Konrad Cunha Dantas, o KondZilla, espécie de midas do funk no País, que comanda um dos principais canais de música do YouTube no mundo, com mais de 26 milhões de inscritos.

A nova versão de Envolvimento já foi vista mais de 54 milhões de vezes. A ficha ainda não caiu segundo o trio, que está com a agenda lotada de shows. O cachê foi multiplicado por quatro - estima-se que cada apresentação renda R$ 10 mil - e a ordem é aproveitar o máximo a popularidade.

Entre muitos risos e piadas, as meninas estão vivendo o sonho de qualquer jovem da geração, que é fazer sucesso. Loma comove seus fãs e seguidores ao falar que, por causa da repercussão de Envolvimento, está realizando desejos antigos, que costumam ser simples para a maioria das pessoas como viajar de avião ou comer um sanduíche no McDonald’s.

Feito com uma câmera de celular, o clipe original de Envolvimento foi gravado na rua da avó de Loma. Por razões que só a internet consegue explicar, o vídeo viralizou e foi parar na mão de gente famosa como a cantora Anitta e o youtuber Felipe Neto, que passaram a propagar a nova moda que surgiu em Pernambuco. Anitta foi além e convidou o trio para uma apresentação no pré-carnaval em Olinda. “Foi surreal, eu fiquei em choque quando eu vi ela”, conta Loma. Uma parceria com a estrela carioca está entre os projetos do trio.

Foi durante o carnaval que veio a consagração. Não teve bloco ou trio dos carnavais mais badalados do País que não tocassem o hit brega-funk-pop da Cinderela Pernambucana. Em São Paulo, as meninas foram destaques no sábado de carnaval do bloco Agrada Gregos. Uma multidão seguiu ao som de Envolvimento.

A música chegou ao número 1 da lista Top 50 Brasil, do Spotify, onde desbancou Vai, Malandra, de Anitta. O fenômeno não para de crescer. Na semana passada, o zagueiro Thiago Silva postou um vídeo em que Neymar, Daniel Alves e Marquinhos, jogadores Paris Saint-Germain, dançam o sucesso das garotas que saíram de Pernambuco para conquistar o mundo.