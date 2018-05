Magazine Cinco refeições leves indicadas para o jantar

■ Salada crua com legumes e proteína como, frango, peixe ou carne magra ■ Omelete com vegetais e suco natural ■ Sopa de legumes e proteína como, frango, peixe ou carne magra ■ Sanduíche leve com pão integral, salada e um patê de atum ■ Creme de abóbora cabotiá com carne moída Fonte: Nutricionista Laís B...