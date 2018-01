Cinco filmes goianos participam da 21ª Mostra de Tiradentes

Quando o cineasta Robney Bruno Almeida descobriu o livro Hoje Está Um Dia Morto, do escritor goiano André de Leones, ele logo percebeu que aquela história renderia um bom filme. O diretor precisou passar por quase seis anos em busca de patrocínios para rodar o longa Dias Vazios, que será lançado nesta quinta-feira (24), na Mostra Aurora, principal janela de exibição da 21ª Mostra de Tiradentes. A obra, que foi parar também no Festival de Brasília de 2017, conta a história de um casal de namorados que vive o dilema de deixar a cidade do interior em busca de um novo destino ou ficar e perpetuar a história de seus pais.

O festival de Tiradentes, que começou no dia 19 e se estende até sexta-feira, é um dos principais catalisadores da atual produção cinematográfica do País. E o filme Dias Vazios, por exemplo, não é o único goiano exibido nas mostras do evento. Ainda participam em sessões específicas Sr. Raposo, de Daniel Nolasco; O Tamanho da Pedra, de Hélio Fróes; Intervenção, de Isaac Brum; e Meu Nome é Coraci, de Adan Sousa.

É a primeira vez que diversos filmes goianos, entre curtas e longas, ficções e documentários, participam da Mostra de Tiradentes, reflexo do fortalecimento e ascensão técnica e de linguagem da produção regional. “É essencial que se tenha filmes de Goiás num festival como o de Tiradentes, que amplia e discute o cinema brasileiro, numa janela expoente e de convergência com realizadores de todo mundo. Estar numa mostra como a Aurora é o reconhecimento de tantos profissionais que participaram do processo de feitura do filme”, aponta Robney.