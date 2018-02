Cinco escritoras goianas para conhecer

■ Anite Benite: carioca e professora da UFG é uma das escritoras de Além dos Quartos (2016), coletânea erótica negra

■ Dairan Lima: poeta e autora de Vermelho (2016), nasceu em Dueré (TO)

■ Dheyne de Souza: a tocantinense escreve poesia e é autora de Pequenos Mundos Caóticos (2011).

■ Maria José Silveira: goiana, tem vários romances publicados entre O Fantasma de Luís Buñuel (2004) e Guerra no Coração do Cerrado (2006). É cronista do POPULAR

■ Thaise Monteiro: poeta e atriz, a sul mato-grossense é autora de Modus Operandi (2017)