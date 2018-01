Cinéfilos apaixonados saem em defesa da sétima arte para manter vivo o cineclubismo em Goiás

Em meados dos anos 60, entre a discussão sobre a independência econômica e ideológica do cinema brasileiro, o icônico Glauber Rocha já defendia o investimento em cinematecas, salas públicas de exibição e cineclubes. Estes últimos tinham um valor especial ao baiano, que se descobriu cineasta durante debates que precediam as sessões. Hoje, quatro décadas depois, reunir meia dúzia de pessoas para assistir e discutir filmes continua sendo um desafio. Em Goiás, cerca de 35 cineclubes se revezam para organizar, em média, 14 sessões por mês. Independente do tema os clubes seguem subversivos, estimulando a reflexão diante da sétima arte.

À frente da União de Cineclubes de Goiânia, o chileno Franscisco Lillo entende que falta ainda incentivo público para dar legitimidade ao cineclubismo. Ele afirma que a reorganização do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros (CNC) foi um passo importante, mas aponta a falta de incentivo e o desinteresse do público como desafios. “O cineclube não é só a exibição. Ele está na área de formação de público, pois cada produção é precedida de debate que enriquece o conhecimento e o entendimento acerca do cinema.”

Com a intenção de iniciar um diálogo com os órgãos definidores das políticas públicas de fomento ao cinema, criou-se, em junho passado, a União de Cineclubes de Goiás. Sob o comando da coordenadora do Cineclube Senador Canedo, Silvana Silva, a iniciativa pretende criar um acervo físico e uma rede de distribuição on-line de filmes, além de organizar um festival de cinema para cineclubistas. “Precisamos pleitear, junto ao poder público, ações para fortalecer o cinema como educação e reflexão de conhecimento. Em Goiás, temos importantes festivais, escolas superiores e cursos de formação. O que nos impede de transformar o Estado em um pólo?”, instiga Francisco Lillo.

Professor, ele já coordenava um cineclube na Universidade do Chile, utilizando o audiovisual como instrumento educativo. A paixão pelo cinema veio na mala, quando se mudou para o Brasil há 14 anos. Aqui ele também coordena, há três anos e ao lado de Déborah de Sousa, o cineclube Imigração cuja curadoria, feita por ele, gira em torno de títulos hispânicos. “Tirar as pessoas de casa e combater a apatia que muitas têm são grandes desafios. A média é 18 pessoas por sessão.”

O cineclube também já trouxe produções do Chile, da Colômbia e do Peru. As sessões, seguidas de debates, são mensais e ocorrem, alternadamente, na Vila Cultural Cora Coralina, Espaço Sonhus e Museu Antropológico da UFG. O cineclube organiza ainda, em janeiro, julho e dezembro, com incentivo municipal, ciclos temáticos.

Do trash ao luxo

Membro do Imigração, há um ano o também chileno Rafael Sepúlveda decidiu montar seu próprio cineclube. Ao lado de Gessica Vilas Boas ele coordena o Vingador Tóxico, que funciona na Vila Cultural Cora Coralina e no Espaço Sonhus. O nome faz referência a Toxic Avenger, um clássico trash da Troma Entertainment, a mais antiga produtora independente em operação no mundo. A ideia era apresentar clássicos do cinema gore dos anos 80 e 90 como Sexta-Feira 13 (1980) e Poltergeist (1982).

Na prática títulos atuais como Pulp Fiction (1994) e Trainspotting (1996) também ganharam espaço nas sessões mensais. “Muita gente idolatra filmes premiados. Aqui exibimos títulos populares que diversas vezes são mal vistos no mundo do cinema, mas que fazem parte da história de todo mundo. A maioria tem efeitos visuais mais simples, roteiros medianos e muito sangue”, brinca.

Do outro lado da cidade, no Setor Santa Genoveva, o artista plástico Noé Luiz da Mota coordena, desde 2011, o Cineclube Catedral das Artes. No início a sala de projeção, que comporta 40 pessoas, era utilizada para exibição de documentários sobre artes plásticas, o que depois abrangeu produções regionais e nacionais. As sessões são semanais e entre os curadores está Eudaldo Guimarães, fundador do Antonio das Mortes, um dos primeiros cineclubes do Estado.