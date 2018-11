Magazine Cidade Rock encerra temporada neste sábado com shows de bandas goianas Two Wolves, Almost Down, Templates, Boogie Night, Distopia e Sapatos Bicolores são destaques da noite

As bandas Two Wolves, Almost Down, Templates, Boogie Night, Distopia e Sapatos Bicolores são as atrações da última noite do Cidade Rock 2018, que ocorre neste sábado (1), a partir das 19 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. O projeto se tornou um dos principais palcos para as bandas locais mostrarem os seus trabalhos. A abertura do festival será com as ...