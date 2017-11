Cidade italiana tem mais presépios que habitantes

Com uma população de apenas 852 pessoas, a cidade italiana de Ossana, em Trentino Alto-Ádige, na Itália, terá mais personagens de presépios que moradores durante o mês de dezembro.



Nas festividades natalinas deste ano, a cidade quebrará um recorde e montará 890 presépios - mais de 1 por habitante -. Ossana é conhecida em toda a Itália pela tradição dos presépios, montados pelas ruas e centros da cidade, anualmente. O evento chega à sua 18ª edição, com inauguração em 1º de dezembro e encerramento em 7 de janeiro.



Além de 130 presépios espalhados pelas ruas, o público poderá conferir 760 obras natalinas, muitas fabricadas artesanalmente, que serão expostas na Casa dos Afrescos.



Nas tardes de sábado, inclusive nos dias 23 de dezembro e 6 de janeiro, será montado um presépio "vivo" na Igreja de Santo Virgílio. Outras atrações da cidade são a casa do Papai Noel, o mercado de Natal e uma feira de degustações.