Magazine Cidade histórica recebe 1º Festival de Cultura da UEG até sexta-feira Evento reúne apresentações artísticas com mais de cem de estudantes e servidores da universidade

Vários tipos de linguagens artísticas integram a programação do 1º Festival de Cultural da Universidade Estadual de Goiás, que será realizado nesta semana, de quarta (17) a sexta-feira (19), em Pirenópolis. A abertura do festival será realizada ao lado da Igreja Matriz, às 19 horas, com a apresentação da peça teatral O Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente....