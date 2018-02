Cidade goiana está entre as 10 mais procuradas do Brasil por turistas neste Carnaval; saiba qual é

Quem vai aproveitar o feriadão mais alegre do Brasil para viajar já definiu seu destino. Segundo uma pesquisa do Hotel Urbano, entre os dez destinos mais procurados está uma cidade goiana, Caldas Novas. Os turistas vão aproveitar os clubes e as águas quentes, além dos shows programados.

A líder é a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. O estado do RJ também aparece em outras posições com as cidades da Região dos Lagos (Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo) e Costa Verde (Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis).

Os números são relativos às buscas por pacotes de viagem e hospedagens relacionadas ao período realizadas no site do Hotel Urbano, que conta com uma base de mais de 18 milhões de viajantes.

De acordo com o Ministério do Turismo, a festa deverá injetar R$ 11,14 bilhões na economia nacional, resultado de um recorde na movimentação turística. Ainda segundo a Pasta, serão 10,69 milhões de viajantes brasileiros e 400 mil turistas internacionais.

Confira o ranking dos 10 destinos mais procurados para o Carnaval:

1) Rio de Janeiro, RJ

2) Porto Seguro, BA

3) Natal, RN

4) Região dos Lagos, RJ

5) Ilheús, BA

6) Porto de Galinhas, PE

7) Litoral Norte de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba)

8) Maceió, AL

9) Costa Verde, RJ

10) Caldas Novas, GO