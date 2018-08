Magazine Cidade de Goiás serve de palco para documentário sobre escritor e memorialista goiano Elder Camargo Passos da Tradição será lançado nesta quinta-feira (30), às 18h30, no Cine Cultura

Há 15 anos tombada como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, a cidade de Goiás serve de palco para o documentário Passos da Tradição, que será lançado nesta quinta-feira (30), às 18h30, no Cine Cultura, com sessão gratuita. O média-metragem, dirigido por Carlos Cipriano e Carminha Lombardi, costura a história da antiga Vila Boa com a trajetória do escritor ...