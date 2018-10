Magazine 'Cidade de Deus' entra na lista de 100 melhores filmes estrangeiros da BBC O longa ocupa a 42ª posição, como o único filme da América do Sul a integrar a lista

O longa brasileiro Cidade de Deus é o único filme da América do Sul a integrar a lista de melhores filmes estrangeiros da BBC, divulgada nesta terça-feira, 30, pela emissora britânica. O primeiro lugar ficou com o japonês Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa. O brasileiro dirigido Fernando Meirelles e Katia Lund foi lançado em 2002 e retrata o crescimento do crime or...