Cida Mendes apresenta nova peça de Concessa

A atriz mineira Cida Mendes retorna nesta terça-feira ao palco do Teatro Sesi, com o sua mais recente comédia, Defeito Estufa, às 20 horas. No espetáculo, com pouco mais de 50 anos de idade, Concessa sofre com a passagem do tempo e os calores da menopausa. Cansada da cidade grande, da violência, do consumismo exagerado, ela e o marido Vicente estão de volta ao interior.

A personagem compara os calores da menopausa, que a incomodam muito, ao aumento da temperatura na Terra, o chamado efeito estufa, assunto muito discutido pelos ambientalistas. O inconveniente mal estar que aflige as mulheres de sua idade vem acrescido dos problemas dos filhos já adultos: desemprego, separação, dificuldades de toda ordem e a preocupação com os netos.

Nascida em Pará de Minas, a atriz Cida Mendes optou por morar no interior a exemplo de sua popular personagem. Depois de morar em Belo Horizonte, Goiânia e Rio, Cida fincou raízes em Paracatu (MG) e comanda seu próprio restaurante de comida típica, às margens de uma rodovia. Ela só sai de casa para cumprir os compromissos, a agenda de espetáculos e gravações.

Concessa, a divertida personagem criada por Cida Mendes há 18 anos, não perde uma oportunidade de estar bem na fita. No palco, já falou sobre a família, os filhos e o marido no solo Concessa Tecendo Prosa. Discutiu temas polêmicos como gravidez na adolescência, primeiro emprego, estudos, amigos e o namoro dos filhos em Concessa Pendura e Cai.

O primeiro espetáculo de Cida Mendes, Concessa Tecendo Prosa estreou no Zabriskie Teatro, em Goiânia, em 1997. O sucesso da personagem no teatro garantiu à atriz o primeiro lugar no Prêmio Nacional Multishow de Humor, turnês em várias cidades e convites para a televisão, onde atuou nos programas Turma do Didi, Escolinha do Barulho, Programa do Gugu e outros. Participou ainda de filmes ao lado de atores consagrados como A Enxada, O Tronco e Uma Vida em Segredo, filmados em Goiás.

SERVIÇO

Espetáculo: Concessa em Defeito Estufa

Texto e atuação: Cida Mendes

Direção e produção: Consuelo Ulhoa

Data: Terça-feira, às 20 horas

Local: Teatro Sesi (Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva)

Ingresso: Doação de dois quilos de alimentos ou doação de um livro literário. Os ingressos devem ser retirados com antecedência na bilheteria do teatro

Informações: 3269-0800