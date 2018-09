Magazine Cia. Trupicão leva novo espetáculo ao Centro Goiânia Ouro Peça A Quase Dor De Uma Intensa Alegria faz referências às obras de escritores como Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Augusto dos Anjos

Os atores Mazé Alves e Sandro Freitas, este que também assina a direção, do grupo Trupicão Cia. de Teatro, estreiam nesta sexta-feira (7), às 20 horas, o espetáculo teatral A Quase Dor De Uma Intensa Alegria, no palco do Centro de Cultural Goiânia. Haverá representação no sábado (8), nos mesmos horário e local, e ainda no dia 25. A entrada é gratuita para tod...