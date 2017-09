Cia. Stars volta a assuntos do mundo adolescente

A Cia. Stars apresenta seu novo espetáculo Treze Razões nesta quarta-feira, às 20h30, no Teatro Goiânia Ouro. Na trama, inspirada na série americana da Netflix 13 Reasons Why (ou Os 13 Porquês, em português), o público conhece a história de Hannah que vive diversas emoções e vê sua vida chegar no fundo do poço.

Segundo a companhia, a história pretende levar o público a pensar sobre o modo como as pessoas enxergam umas às outras. O enredo passa por diversos assuntos como o bullying, inclusão social, assédio moral, depressão na adolescência, suicídio, drogas, entre outros. Os atores Pedro Moreira, Natan Bermont e Nathalya Araújo (foto) dão vida aos personagens.

A direção fica por conta de Karol Martins, conhecida no cenário goiano pelas produções com temas juvenis. O grupo já produziu os espetáculos Papo Calcinha, Musical Liberdade-Liberdade e Confissões. A companhia foi criada há 11 anos e sempre produz espetáculos destinados ao público adolescente.

SERVIÇO

Espetáculo: Treze Razões

Grupo: Cia. Stars

Elenco: Pedro Moreira, Natan Bermont e Nathalya Araújo

Direção: Karol Martins

Data: Hoje, às 20h30

Local: Teatro do Centro de Cultura Goiânia Ouro (Rua 3 esq. c/Rua 9, Centro)

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Classificação: 12 anos

Informações: 98269-5232