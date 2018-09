Magazine Cia. Sala Três apresenta “Bodas de Sangue” no Teatro Sesc Espetáculo é terceiro de trilogia rural que homenageia obra do autor espanhol Federico Garcia Lorca

A Cia. Sala Três apresenta o espetáculo Bodas de Sangue (foto), nesta quinta-feira (6), às 20 horas, no Teatro Sesc, como parte do terceiro e último movimento da trilogia rural do autor espanhol Federico Garcia Lorca. As duas primeiras obras foram Yerma e A Casa de Bernarda Alba. A classificação etária é de 12 anos e o valor da entrada é de R$ 22 (inteira) e R$ 11...