Magazine Cia. Sala 3 faz semana com espetáculos de sua trilogia rural Textos baseados na obra de Federico García Lorca serão apresentado em sequencia até sexta-feira no Teatro Sesi

A Cia. De Teatro Sala 3 faz nesta semana uma bateria de apresentação com sua trilogia rural, que mergulha na obra de Federico García Lorca, de quarta a sexta-feira (16), no Teatro Sesi. A primeira apresentação, nesta quarta-feira, será do espetáculo Bodas de Sangue (foto). Na quinta-feira, a sessão terá a montagem de Yerma. Por fim, na sexta-feira, será apresenta...