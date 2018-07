Magazine Cia. Sala 3 apresenta o espetáculo “Maurice” no Teatro Goiânia

A Cia. de Teatro Sala 3 apresenta o espetáculo Maurice (foto) nesta quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Goiânia, com entrada franca. A peça aborda questões como diversidade sexual, cultural e religiosa e seus desdobramentos como o preconceito e a intolerância. Maurice é um drama inspirado na obra do escritor inglês E. M. Foster, que narra a trajetória de autodescoberta e ac...