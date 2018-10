Magazine Cia. Sala 3 abre programação do 1º Festival de Teatro Infantil Grupo destaca espetáculo Cora Coralinha na primeira noite. Programação com outras atividades segue até dia 12

A Cia. de Teatro Sala 3 abre, nesta quinta-feira (4), às 20 horas, o 1º festival de Teatro Infantil O Casaco Encantado (Fetico), com o espetáculo Cora Coralinha, no Teatro Sesc Centro. A programação completa do edital segue até dia 12, com diversificada gama de atividades. Além da apresentação de espetáculos, haverá também show musical, oficinas e mesas-redondas....