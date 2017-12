Cia. Rhema estreia espetáculo no Teatro Sesi

A Cia. Rhema apresenta nesta quarta-feira, às 20h30, no Teatro Sesi, o espetáculo Tempestade. Teatro música e dança se misturam no novo trabalho que tem duração de 50 minutos. No palco, 15 bailarinos e cinco atores com a missão de traduzir com arte elementos da existência humana diante das dificuldades e circunstâncias do cotidiano.

A mensagem principal é a importância de se respirar em meio a tormentas da vida e ter uma oportunidade de descobrir novas possibilidades diante do temporal. “Passar essa mensagem por meio da dança é muito interessante, pois por meio da linguagem dos movimentos conseguimos traduzir toda uma gama de sentimentos e emoções. Acreditamos que a dança nos conduz a essa solução, que é a de colocar o nosso coração no lugar e entender que as dificuldades da vida fazem parte do nosso crescimento”, explica a coreógrafa Luciana Pinheiro Torres.

A expectativa é que o novo trabalho do grupo emocione o público. Há mais de 26 anos, a Rhema trabalha dança contemporânea, balé clássico e jazz em Goiânia. Os bailarinos já fizeram turnê pela Europa, África, Ásia e EUA.

SERVIÇO

Teatro: Tempestade

Data: Quarta-feira (27), às 20h30

Local: Teatro Sesi – Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva.

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

Mais informações: 98233-1372.