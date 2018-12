Magazine Cia. Pinne Magique apresenta espetáculo inclusivo no Circo Laheto

A Pinne Magique Atrações Artísticas apresenta nesta quinta-feira (13), a partir das 9h30, o espetáculo O Planeta é Nossa Casa (foto), no Circo Laheto. Com entrada franca, a montagem terá tradução em libras para crianças e adultos acompanhantes com deficiência auditiva. Espetáculo infantil com música ao vivo, o texto trabalha conceitos ambientais e sustentabilidade...