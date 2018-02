Cia. Oops! estreia nova peça no Sesc Centro

A Cia. Teatral Oops!.. estreia neste sábado, às 17 horas, no Teatro Sesc Centro, a comédia O Doente Imaginário (foto), de Molière, que ganha nova roupagem com direção e adaptação de João Bosco Amaral. Em seguida, o espetáculo faz uma temporada de apresentações gratuitas dos dias 5 a 9 (segunda a sexta-feira), sempre às 20 horas, no palco do Centro de Cultura Goiânia Ouro. A peça é livre para o público de todas as idades.

O texto O Doente Imaginário foi escrito e apresentado pela primeira vez em fevereiro de 1673. A atual montagem do grupo goiano é uma homenagem aos 345 anos da obra original, que tinha o próprio Molière como o ator principal. O espetáculo conta a história de Argan, um velho hipocondríaco que quer a todo custo casar sua filha Dominique com um médico, o Doutor Disafôrus, apenas para não precisar mais gastar dinheiro com despesas médicas.

O problema é que, para desespero de seu avarento pai, a jovem é apaixonada por Cléanto, artista e músico de origem simples e que nada tem a ver com a medicina. O desesperado casal passa a lutar para ficar junto e desfazer a promessa de casamento selada pelo pai de Dominique. Já Santinha, a madrasta da garota, deseja que a mesma seja colocada em um convento. Mas para a sorte dos jovens enamorados, Nieta, a esperta empregada da casa, faz de tudo para ajudar no romance proibido.

Para contar a história, a Oops!.. traz para cena o jogo do palhaço e o farsesco como elemento da composição da dramaturgia cênica e da criação dos atores. Quatro no total – Lino Calaça, Sol Silveira, Francisco Nikollay e João Bosco Amaral – se revezam nos diferentes personagens da trama, cuja trilha sonora é conduzida pela trilha ao vivo.

SERVIÇO

Estreia: O Doente Imaginário

Grupo: Cia. Teatral Oops!..

Datas: Sábado, às 17 horas, no Teatro Sesc Centro (Rua 15, c/ Rua 19, Centro); segunda a sexta-feira, no Centro de Cultura Goiânia Ouro (Rua 3, c/ Rua 9, Centro)

Informações: 4141-0500, 98408-7294 e 98406-0060