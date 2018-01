Cia. Oops!.. abre novas edições de cursos em 2018

A Cia. Teatral Oops!.. dá início às ações formativas do projeto cultural Oops!.. – O Manifesto do Teatro que É, com quatro oficinas gratuitas voltadas ao público de todas as idades. As aulas serão ministradas entre o final de janeiro e o início de fevereiro, integrando a 24° edição das Oficinas de Férias. As inscrições já estão abertas e os interessados em participar das oficinas devem efetuar as inscrições apenas através do e-mail ciaoops@hotmail.com.

Para se inscrever, é necessário enviar o nome completo, RG e contato telefônico. As oficinas serão realizadas no teatro do Centro de Cultura Goiânia Ouro, entre o próximo dia 22 e 2 de fevereiro. As vagas são limitadas. O Projeto Oops!.. – O Manifesto do Teatro que É realiza a Mostra do Repertório de oito espetáculos e quatro ações formativas com a companhia teatral que leva o nome do projeto. Neste ano, o grupo comemora 18 anos de sua fundação.

A proposta é apresentar ao público a pesquisa desenvolvida ao longo da trajetória, quereúne espetáculos de diversas linguagens. Ao longo dos anos, o grupo trabalhou três principais eixos principais: clown, presente principalmente nas montagens infantis; contemporâneo, com foco no suspense e na dramaticidade; e o farsesco, com influência da CommediaDellarte, do teatro popular e das manifestações da cultura popular, presente principalmente nas obras de rua.

Um dos principais grupos no campo da pesquisa cênica em Goiás, a Oops!.. já participou de festivais nacionais e internacionais por diversas partes do mundo. Todas as atividades do projeto são gratuitas. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 98408-7294, 4141-0500 e 98406-0060 ou pelo site www.ciaoops.com.br.

SERVIÇO

Oficinas: 24° edição das Oficinas de Férias

Datas e ministrantes: Jogos Teatrais para Crianças (ministrante: Sol Silveira, 22 a 26/01), Técnicas Circenses (ministrante: Francisco Nikollay, 22 a 26/01), Musicalidade para Atores (ministrante: Lino Calaça, 29/01 a 02/02); Processos de Criação (ministrante: João Bosco Amaral, 29/01 a 02/02)

Informações: 4141-0500, 98408-7294 e 98406-0060