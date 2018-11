Magazine Cia. goiana Oops!.. apresenta dois sucessos de seu repertório na Espanha As peças Olho e Gato Preto, ambas adaptações de contos do americano Edgar Allan Poe, serão encenadas nesta quinta (29) e sexta-feira (30)

Dois grandes sucessos do repertório dos goianos da Cia. Teatral Oops!.., que tem quase 20 anos de estrada, serão apresentados pela primeira vez em solo espanhol. As peças Olho e Gato Preto, ambas adaptações de contos do americano Edgar Allan Poe, serão encenadas nesta quinta (29) e sexta-feira (30), no Teatro Municipal de L’Escorxador, em Lleida, na Catalunha, Espanha. ...