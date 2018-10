Magazine Cia. gaúcha apresenta espetáculo para bebê nesta segunda no Sesc Centro

A Cia. Caixa do Elefante , do Rio Grande do Sul, apresenta nesta segunda-feira(22), às 18h30, o espetáculo Cuco (foto), voltado especialmente para bebês, dentro do projeto Palco Giratório, no Teatro Sesc Centro. As fronteiras do tempo, das formas e dos sentidos se intercambiam entre o real e o imaginável, entre o possível e o surreal. Essa é a atmosfera criada pelo espetácu...