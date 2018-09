Magazine Cia. Fohat apresenta “Mazombo” no Teatro Goiânia Obra faz representação da identidade cultural caipira metropolitana e sentimento de inadequação

A Fohat Cia. de Dança apresenta neste sábado (22), às 20 horas, e neste domingo (23), às 18 horas, o espetáculo Mazombo, no Teatro Goiânia. O ingresso custa R$ 30, a inteira, valor sujeito a alteração no local, conforme o aumento da demanda. O público também pode conferir também, na segunda noite, coreografias do Studio Dançarte que foram premiadas no Festival d...