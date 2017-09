Cia. Flor do Cerrado revisita “O Pequeno Príncipe”

A Cia. Flor do Cerrado apresenta o espetáculo infantil O Pequeno Príncipe (foto), baseado no clássico do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, neste domingo, às 17 horas. A partir deste mês, a peça vai passar por sete cidades da região metropolitana de Goiânia, incluindo algumas apresentações gratuitas em escolas da rede pública.

O delicado clássico versa sobre a inocência e as descobertas vividas por um menino sensível que, ao chegar à Terra, aprende o verdadeiro sentido de cativar e ser cativado por alguém, compartilhando experiências que irão encantar a todos. O aviador, sua rosa e uma raposa compartilham experiências com o público.

A adaptação e direção é Danilo Felipe. O elenco é formado Sandra Clecys, Paulo Roberto, Iorhana Fernandes, Matheus Martins e Anna Bê. A coreografia é assinada por Iorhana Fernandes. Os figurinos, por Leleco Dias e a cenografia, por Paulinho Pessoa. Fundada em 2012, a Flor do Cerrado já produziu seis espetáculos, todos voltados para o universo do infantil. A companhia é formada por jovens atores, de diversas linguagens artísticas.

SERVIÇO

Espetáculo: O Pequeno Príncipe

Data: Domingo (10), às 17 horas

Local: Teatro de Centro de Cultura Goiânia Ouro (Rua 3 esq. c/ Rua 9, Centro)

Ingresso: R$ 30 (inteira). Vendas no local da peça

Informações: 98145-8939 e 98559-1763