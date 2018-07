Magazine Cia. Flor Do Cerrado faz peça com trilha de Luiz Gonzaga “Mariazinha & Chiquinho na Terra do Rei do Baião” remete à cultura nordestino

A Cia. Flor Do Cerrado apresenta o espetáculo infantil Mariazinha & Chiquinho na Terra do Rei do Baião em duas sessões nesta terça-feira, às 15 e às 17 horas, no Teatro Sesc Centro. Com duração de cerca de 60 minutos, o texto retrata o amor proibido da filha de um coronel e um rapaz humilde do sertão. Musicalmente, o espetáculo traz grandes sucessos de Luiz...